Maldive, al Tg1 le immagini esclusive della grotta fatale

27 maggio 2026 a

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La Dan Europe che si è attivata per il recupero delle salme dei sub italiani alle Maldive ha pubblicato il video girato all'interno della grotta dov'è avvenuto il dramma. Le immagini sono state condivise in esclusiva al Tg1 delle 20, rendendo così per la prima volta visibile il tragitto che ha portato i sub dalla prima cavità illuminata fino alla seconda stanza buia. Un documento accompagnato dalla testimonianza di Sami Paakkarinen, uno dei soccorritori finlandesi chiamati dalla fondazione Dan Europe per recuperare i corpi.

''E' chiaro che si trovavano troppo in profondità, in un luogo in cui non dovevano essere - ha detto - Avevano l'attrezzatura tipica delle immersioni alle Maldive, ma per scendere in grotta serve altro, più dispositivi, più bombole, il rebreather e dei dispositivi di sicurezza".

L'istruttore subacqueo ha sottolineato le difficoltà: "Temevo che non li avremmo trovati mai, c'era anche la possibilità che fossero dispersi nell'oceano e che nessuno li avrebbe mai recuperati. Poi quando abbiamo individuato il tunnel che non era sulla mappa e abbiamo visto dei segni sulla sabbia abbiamo capito che quella era la strada da seguire".

Paakkarinen ha in programma di tornare alle Maldive in futuro nella stessa grotta per mapparla. "Solo così potremo prevenire altri incidenti" ha concluso