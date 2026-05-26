IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta martedì 26 maggio 2026

Daniele Capezzone 26 maggio 2026 a

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Manuale dem di sopravvivenza dopo la tranvata.

Come reagiscono i giornali progressisti (quindi quasi tutti) alla tranvata delle amministrative? Il kit di sopravvivenza prevede alcuni attrezzi di emergenza.

Primo: attenuare-smorzare-negare, della serie “saremo pronti alle politiche”, come ha balbettato ieri sera Elly Schlein. E oggi il verbo della segretaria è riferito da Francesco Boccia sul Corsera e da Chiara Braga su Rep.

Più curiosa la Stampa che parla di “mancato exploit”. Ma quale mancato exploit, compagni? È stata una Caporetto.

Secondo schema: buttarla sulla legge elettorale, evocando minacciosi blitz meloniani prossimi venturi. È lo schema di Marcello Sorgi sulla Stampa.

Terzo schema, quello del Fatto, il più divertente, che vede la sconfitta del solo Pd, insomma sono i dem che affondano in Laguna. Un po’ come l’avvocato dello sketch di Gigi Proietti con il suo cliente: “Qui se li inc…noi, qua invece te se inc…”.