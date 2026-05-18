Strage di Modena, il legale di El Koudri: "Non ricorda di aver mandato le mail". Chiesta perizia psichiatrica

18 maggio 2026 a

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La difesa di Salim El Koudri chiederà una perizia psichiatrica sul 31enne accusato di strage dopo aver investito decine di passanti in pieno centro a Modena sabato 16 maggio. Lo rende noto l'avvocato Fausto Gianelli. Salim El Koudri "non si ricorda nemmeno di avere mai inviato" le mail di minaccia contro l'Università di Modena, i cristiani e Gesù Cristo. A dirlo all'AGI, riportando quando detto dal 31enne accusato di strage, è il suo avvocato, Fausto Gianelli. "Questo non significa affatto che non le abbia spedite - precisa il legale - semplicemente che è in un tale stato di confusione mentale e mancanza di lucidità che non riesce a ricostruire nulla".

Dopo l'investimento di massa scatta l'emergenza psicologica. “Modena ha paura”

Intanto è stato rinviato a martedì il suo interrogatorio nel carcere di Modena. Dopo l'impatto l'uomo avrebbe tentato la fuga e aggredito con un coltello alcune persone intervenute per fermarlo. Laureato in Economia aziendale, disoccupato e senza precedenti penali, in passato era stato seguito dai servizi di salute mentale per disturbi psichiatrici o schizoidi. Proseguono intanto le indagini: gli investigatori della polizia postale stanno analizzando computer e smartphone del 31enne. El Koudri è difeso dall'avvocato Fausto Giannelli. Il legale dell'uomo ha riportato anche la sua ricostruzione del giorno dell'attacco. "Ho preso un coltello da cucina, sono uscito di casa e sapevo che quel giorno morivo...". E' l'unica frase di senso compiuto che Salim El Koudri, 31 anni, ha riferito al suo avvocato Fausto Gianelli - contattato dall'Adnkronos - che l'ha incontrato nel carcere di Modena dopo che il giovane sabato pomeriggio si è lanciato con la sua auto in pieno centro e ha falciato 7 passanti.