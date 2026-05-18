Omicidio Pierina Paganelli, il pm chiede l'ergastolo per Louis Dassilva: “Premeditazione e crudeltà”

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Angela Barbieri 18 maggio 2026 a

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Il pm di Rimini Daniele Paci, al termine della sua requisitoria, ha chiesto oggi in aula la pena dell'ergastolo per Louis Dassilva, l'uomo a processo a Rimini con l'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023 nel garage di uno stabile di via del Ciclamino. Secondo la Procura, il movente del delitto sarebbe nella relazione extraconiugale tra il 36enne senegalese e Manuela Bianchi, nuora della vittima. Secondo l'accusa, Dassilva avrebbe ucciso Paganelli per evitare che la relazione venisse scoperta e mandasse in crisi la sua vita familiare.

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Il pm ha richiamato diversi elementi indiziari: dalle immagini della cam3, che secondo un'analisi di intelligenza artificiale attribuirebbero a Dassilva la figura ripresa vicino al garage, fino alle scarpe "troppo pulite", ritenute lavate dopo il delitto. Citati anche la presunta simulazione della zoppia, il tablet della vittima spostato dopo l'omicidio e i passi registrati dal telefono dell'imputato pochi minuti più tardi. Paci ha chiesto il riconoscimento delle aggravanti della crudeltà, della premeditazione, dei motivi abietti e della minorata difesa, escludendo la concessione delle attenuanti generiche. Dassilva si è sempre dichiarato innocente.