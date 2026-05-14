Garlasco, il giallo nel giallo: trovata una richiesta di archiviazione su Sempio diversa dall'originale

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Angela Barbieri 14 maggio 2026 a

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Una richiesta di archiviazione dell'indagine del 2017 nei confronti di Andrea Sempio diversa da quella originale. È quanto è stato scoperto dalla procura di Pavia all'interno di un fascicolo aperto nove anni fa dai carabinieri del Nucleo informativo di Pavia. "Nonostante qualche evidente errore nelle annotazioni manoscritte (Stasi viene nominato Andrea Stasi, piuttosto che Alberto) - evidenzia il procuratore aggiunto Stefano Civardi nell'atto con le contestazioni a Sempio - le correzioni proposte sulla bozza del provvedimento, sembrano essere state recepite nel provvedimento definitivo di richiesta di archiviazione, che tuttavia, si ribadisce, non era agli atti del fascicolo P, sebbene detto fascicolo fosse stato impiantato a protocollo Arma successivamente alla richiesta di archiviazione originale e sebbene il Nucleo informativo non avesse titolo per disporre del provvedimento in bozza con correzioni. Si conosce ad oggi l'esito di eventuali accertamenti della Procura di Brescia sull'autore della scritta a mano".