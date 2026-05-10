Meteo, arriva il Super El Niño: cosa ci aspetta nei prossimi mesi

Salvatore Martelli 10 maggio 2026 a

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Arriva il Super El Niño e l’estate 2026 sarà estremamente calda e con eventi violenti in tutto il mondo. A rivelarlo le ultime previsioni del Ecmwf, il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine che parlano di un aumento della temperatura degli oceani stimato di almeno 2 gradi e di valori letteralmente impazziti per minimo tre mesi. Secondo gli esperti, il super El Niño porterà anche il 2027 a essere l’anno più caldo di sempre da quando esistono le rilevazioni. Tutta colpa del fenomeno atmosferico che quest’estate farà registrare anomalie al di fuori della normalità. Il semplice El Niño infatti prevede un aumento termico di 0,5 gradi rispetto alla media mentre le stime parlano di oltre i 2 gradi e questo porterà l’arrivo di un mega fenomeno atmosferico.

Come ricostruito da Il Resto del Carlino che ha sentito Pierluigi Randi, presidente di Ampro (associazione meteo professionisti), El Niño sarà molto consistente e avrà effetti molto evidenti in Europa. A preoccupare è proprio l’innalzamento delle temperature globali che ne conseguiranno.

Non è di certo una novità: tra 2023 e 2024 un altro fenomeno atmosferico ha provocato temperature medie record con la superficie dell’oceano che aveva raggiunto i 21 gradi e con fenomeni climatici violenti in tutto il mondo.