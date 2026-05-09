Carburante, il Mef proroga il taglio delle accise. Fino a quando dura...

09 maggio 2026 a

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Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha dichiarato che “è in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l’attuale taglio delle accise sui carburanti in scadenza oggi”. Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha commentato la notizia rivendicando il lavoro del governo che "ha risposto con provvedimenti sui carburanti e con un pacchetto di misure messo a punto con Ice, Sace e Simest”. Nel frattempo, all'Europa sono state chieste "risposte straordinarie sul tema dell'energia" per fornire una soluzione comune a un problema globale.

Oggi 9 maggio, in Italia, il prezzo medio in modalità self service lungo la rete stradale nazionale era pari a 1,931 euro/litro per la benzina e 2,015 euro/litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self era di 2,001 euro/litro per la benzina e di 2,084 euro/litro per il gasolio.

L'obiettivo del governo resta quello, da una parte, di tamponare la crisi energetica con la riduzione delle accise e, dall'altra, di fare pressione diplomatica per risolvere lo sblocco dello Stretto di Hormuz.