Alpini, dopo 25 anni l'Adunata a Genova. Meloni: "Orgoglio nazionale"

09 maggio 2026 a

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Dalle emergenze di protezione civile, alle crisi internazionali. La lunga storia degli alpini è fatta di simboli e tradizioni, ed è profondamente radicata nel presente che ogni anno si ritrova. Dopo 25 anni, tornano a Genova per la 97ª con l'adunata nazionale che si terrà domenica 10 maggio. Al riguardo, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto rivolgere il suo "ringraziamento a un corpo che rappresenta coraggio, sacrificio, spirito di servizio e amore per la Patria. Gli Alpini sono un orgoglio italiano".

Le penne nere furono cruciali nel terremoto del Friuli, di cui è da poco passato il cinquantesimo anniversario, ma anche in tante missioni di pace internazionale a partire dal Libano. Sono 400mila le persone previste a Genova per un anniversario profondamente sentito e ammirato dal Paese.

Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, oggi a Genova per un saluto ai partecipanti, ha omaggiato gli Alpini: "Un bagno di spirito positivo di persone con valore, pronte a far festa e a sacrificarsi quando serve, un po' di ossigeno per l'anima".