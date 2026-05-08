Omicidio Diabolik, assolto in appello Calderon. La sorella di Piscitelli: "Per noi è lui il killer"

08 maggio 2026 a

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L'ultras della Lazio Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, era stato ucciso il 7 agosto 2019 con un colpo di pistola nel parco degli Acquedotti di Roma. Oggi, 7 anni dopo quei fatti, i giudici della Corte di Assise di Appello hanno ribaltato la sentenza di primo grado che aveva condannato all'ergastolo Raul Esteban Calderon. "Per noi lui resta l'assassino, anzi il killer professionista assoldato dalla mafia - ha detto la sorella di Piscitelli - Ripongo la massima fiducia nei giudici della Cassazione che, studiando la vergognosa sentenza emessa da questo collegio, proceda con l'annullamento. L'esito odierno non scalfisce la fiducia riposta nei magistrati".

Il 25 marzo di un anno fa i giudici della Terza Corte di Assise di Roma avevano condannato Calderon all'ergastolo non riconoscendo però l'aggravante del metodo mafioso. Sentenza oggi ribaltata dai giudici della Prima Corte di Assise di Appello, presieduta da Vincenzo Capozza, che hanno assolto l'argentino con la formula ''per non aver commesso il fatto''.