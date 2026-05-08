Meteo Giuliacci, ecco le piogge. Quando arriva il caldo

08 maggio 2026 a

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Il mese di maggio si preannuncia meteorologicamente molto movimentato, secondo le ultime analisi di Meteo Giuliacci. Ci aspetta infatti una lunga fase piovosa alternata a due periodi caratterizzati da un caldo quasi estivo. La prima ondata di instabilità colpirà l'Italia tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio, quando la perturbazione già presente sulla Penisola porterà ancora rovesci e temporali sulle Alpi, sulle regioni di Nord-Ovest, sulla Sardegna e su buona parte del Centro, con l'esclusione della Toscana; in questo frangente le temperature massime scenderanno sotto i 20 gradi al Centro-Nord, tanto che, come sottolinea l'esperto, si sentirà un po' di freddo, mentre al contrario in Puglia e Sicilia si toccheranno punte di 23-26 gradi.

Dopo una nuova perturbazione attesa per venerdì 8 con piogge diffuse al Centro-Sud e un sabato 9 di tempo migliore, l'attenzione si sposterà sulla fase tra domenica 10 e sabato 16 maggio, definita un'altra fase piovosa che interesserà soprattutto tutta l'Italia, con una particolare insistenza sulle regioni del Nord e quelle tirreniche. In questa settimana il termometro subirà un sensibile calo al Centro-Nord, ma tra l'11 e il 12 maggio si verificherà una fiammata africana al meridione, con le temperature massime che raggiungeranno punte di 27-30 gradi su Puglia e Sicilia. Infine, la tendenza per la terza parte del mese, tra il 17 e il 20 maggio, vede il ritorno dell'alta pressione e del bel tempo generalizzato, con temperature massime in rialzo su tutta l'Italia e valori che supereranno quasi ovunque i 25 gradi, segnando il definitivo passaggio a condizioni più stabili.