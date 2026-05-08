Meteo Giuliacci, ecco le piogge. Quando arriva il caldo
Il mese di maggio si preannuncia meteorologicamente molto movimentato, secondo le ultime analisi di Meteo Giuliacci. Ci aspetta infatti una lunga fase piovosa alternata a due periodi caratterizzati da un caldo quasi estivo. La prima ondata di instabilità colpirà l'Italia tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio, quando la perturbazione già presente sulla Penisola porterà ancora rovesci e temporali sulle Alpi, sulle regioni di Nord-Ovest, sulla Sardegna e su buona parte del Centro, con l'esclusione della Toscana; in questo frangente le temperature massime scenderanno sotto i 20 gradi al Centro-Nord, tanto che, come sottolinea l'esperto, si sentirà un po' di freddo, mentre al contrario in Puglia e Sicilia si toccheranno punte di 23-26 gradi.
Dopo una nuova perturbazione attesa per venerdì 8 con piogge diffuse al Centro-Sud e un sabato 9 di tempo migliore, l'attenzione si sposterà sulla fase tra domenica 10 e sabato 16 maggio, definita un'altra fase piovosa che interesserà soprattutto tutta l'Italia, con una particolare insistenza sulle regioni del Nord e quelle tirreniche. In questa settimana il termometro subirà un sensibile calo al Centro-Nord, ma tra l'11 e il 12 maggio si verificherà una fiammata africana al meridione, con le temperature massime che raggiungeranno punte di 27-30 gradi su Puglia e Sicilia. Infine, la tendenza per la terza parte del mese, tra il 17 e il 20 maggio, vede il ritorno dell'alta pressione e del bel tempo generalizzato, con temperature massime in rialzo su tutta l'Italia e valori che supereranno quasi ovunque i 25 gradi, segnando il definitivo passaggio a condizioni più stabili.