Genova, tenta di rapire bimbo afferrandolo per collo. Arrestato

08 maggio 2026 a

a

a

Momenti di vera paura ieri a Genova, dove un uomo ha tentato di rapire un neonato di sei mesi afferrandolo per il collo mentre si trovava sul passeggino. Il fatto è accaduto verso le 21:30, quando un trentenne egiziano ha seguito una mamma con i suoi due figli per poi passare all'azione. La donna ha cercato di entrare rapidamente nel portone del palazzo, ma l'uomo è riuscito a introdursi nell'androne tentando di rapirle il bambino.

La madre ha quindi iniziato a urlare chiedendo aiuto, mentre il figlio più grande cercava di intervenire venendo però spinto dal trentenne. Le urla hanno attirato l'attenzione dei passanti e l'uomo è fuggito. Un conoscente della donna ha dato l'allarme alle forze dell'ordine e avvertito il padre dei bambini.