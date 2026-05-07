Hantavirus sulla nave da crociera, la scienziata rassicura: “Non ha nulla a che fare col Covid”

Foto: Ansa

07 maggio 2026 a

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L'hantavirus responsabile della crisi sanitaria a bordo di una nave da crociera è un virus perfettamente noto e monitorato dalla scienza. Non ha nulla a che vedere con altri virus, come il SARS-CoV-2, responsabile del COVID-19, o il virus che ha causato l'Ebola. Se i protocolli vengono seguiti come previsto, non dovrebbe causare un grave allarme sanitario. Queste argomentazioni provengono dalla ricercatrice Noemí Sevilla, direttrice del Centro di Ricerca sulla Salute Animale (CISA) - presso l'Istituto Nazionale di Ricerca e Tecnologia Agricola e Alimentare del Consiglio Nazionale delle Ricerche spagnolo (CSIC) - che studia le malattie infettive causate da virus, comprese le zoonosi (trasmissione dagli animali all'uomo) che possono avere un impatto sulla salute pubblica. In dichiarazioni rilasciate all'agenzia EFE, Noemí Sevilla ha sottolineato che si tratta di un virus ben noto e monitorato e, pur comprendendo l'allarme pubblico che sta suscitando a causa della recente pandemia di COVID-19, ha affermato che "non ha assolutamente nulla a che fare con essa". Descrivendo le differenze, ha evidenziato, prima di tutto, la trasmissibilità, che è molto elevata nel caso del COVID-19 e "molto bassa" nel caso dell'hantavirus. A sostegno di questa tesi, ha osservato che il valore R, che misura la trasmissibilità di un virus - il numero di persone infettate da una persona infetta - è pari a 5 nel caso del COVID-19 e inferiore a 1 nel caso dell'hantavirus. Inoltre il coronavirus si trasmette molto facilmente ed efficacemente per via aerea, mentre in questo caso è necessario trovarsi a stretto contatto con una persona infetta per un lungo periodo di tempo, "e anche in questo caso non è facile".

In base alle informazioni disponibili, Noemí Sevilla non ritiene che ci saranno ripercussioni al di là delle persone a bordo della nave, nonostante si tratti del ceppo "Andes" - l'unico trasmissibile da persona a persona - del virus, poiché anche il suo valore R è basso. Il direttore del CISA - laboratorio di riferimento per l'UE e la FAO per alcune delle malattie con il maggiore impatto economico e sanitario, come la peste suina - ha spiegato che non esiste profilassi o vaccino contro l'hantavirus e ha specificato che si tratta di un virus altamente variabile contro il quale non è possibile sviluppare un vaccino universale. L'hantavirus si trasmette attraverso il contatto con gli escrementi dei roditori e, ad eccezione della variante "Andes", la trasmissione da persona a persona è estremamente rara. Anche l'Ebola ha origine da alcuni animali, ma la trasmissione tra persone è molto rapida, motivo per cui può causare epidemie molto significative. E il coronavirus responsabile del COVID-19, anch'esso di origine animale, si è adattato in modo notevole all'uomo e il suo tasso di trasmissione è molto elevato.

Questo virus è inoltre completamente estraneo alla famiglia degli hantavirus presenti in Europa, ha sottolineato la ricercatrice, aggiungendo che non sono stati segnalati casi di zoonosi con la variante europea. Secondo Noemí Sevilla, i protocolli d'azione (compresa l'evacuazione dei passeggeri malati e la quarantena e i test per il resto dei passeggeri) predisposti dalle autorità dovrebbero essere sufficienti a contenere efficacemente la crisi, e si è detta convinta che le misure già in atto saranno sufficienti a interrompere completamente la catena di trasmissione. Noemí Sevilla ha sottolineato l'importanza di monitorare e testare tutti i passeggeri che erano già sbarcati prima dello scoppio della crisi, per determinarne gli spostamenti e la posizione. Tuttavia, ha evidenziato la bassa trasmissibilità del virus e il basso rischio, anche in caso di contatto con altre persone. "Al momento, credo che tutto sia sotto controllo a bordo della nave e che non si diffonderà al di fuori di essa", ha affermato la scienziata.