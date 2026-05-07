Hantavirus, assistente di volo Klm con sintomi lievi. Il punto

07 maggio 2026 a

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Il ministero della Salute olandese ha fatto sapere che un'assistente di volo della Klm è stata sottoposta a test per l'hantavirus dopo aver manifestato sintomi lievi. L'hostess, attualmente ricoverata all'University Medical Center, era entrata in contatto con la passeggera di 69 anni deceduta a causa del virus a Johannesburg, in Sudafrica.

Il caso si inserisce nel quadro del focolaio emerso a bordo della nave da crociera MV Hondius. A oggi, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, cinque persone sono risultate positive all'hantavirus e altre tre sono considerate casi sospetti. A preoccupare è soprattutto il ceppo Andes, raro ma particolarmente insidioso perché, a differenza di altre varianti del virus, può trasmettersi anche da persona a persona.

In Italia, l'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma è stato coinvolto nelle attività di risposta europea. Il laboratorio di virologia dell'istituto, parte della rete europea dedicata ai virus emergenti, zoonotici e trasmessi da roditori, sta collaborando con l'Ecdc e con altri centri di riferimento internazionali per il monitoraggio dei casi e il coordinamento delle procedure diagnostiche.

"Sebbene le valutazioni in corso indichino un rischio molto basso per la popolazione generale, l'evento ha reso opportuno il rafforzamento delle attività di preparazione e coordinamento a livello europeo" ha spiegato Fabrizio Maggi, direttore del dipartimento di Epidemiologia, ricerca preclinica e diagnostica avanzata dello Spallanzani. L'istituto romano ha messo a disposizione protocolli di identificazione molecolare del ceppo Andes e competenze specialistiche per la gestione di eventuali casi sospetti.

Anche Francesca Colavita, responsabile per lo Spallanzani del gruppo europeo EURL-PH-ERZV, ha sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale: "L'evento evidenzia la necessità di una rete laboratoristica europea integrata e coordinata, capace di rispondere rapidamente a segnalazioni internazionali che richiedono elevati livelli di competenza e sicurezza". (SEGUE)