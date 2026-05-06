Tennis, sticker omofobi contro Sinner. Chi potrebbe celarsi dietro?

06 maggio 2026 a

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È impensabile credere che qualcuno possa scomodarsi per offendere Jannik Sinner, non solo un grande campione del tennis ma un ragazzo sempre integro ed educato anche fuori dal campo. La sua sportività ed eleganza hanno fatto rivivere, assieme al suo rivale Carlos Alcaraz, la genuinità dello sport che spinge a migliorarsi e a non demonizzare l'avversario. Un fiore all'occhiello, Janni, che oggi 6 maggio è stato ogetto di volantini offensivi rinvenuti in zona Foro Italico di Roma, dove si disputano gli Internazionali Bnl d'Italia

Da "Sinner fr***o" a "Sinner rott****lo", impressi su carta adesiva bianca su cui figura un tifoso a spasso col cane assieme allo stemma della As Roma. A "motivare" gli insulti, si presuppone dunque che ci sia la coincidenza fra la finale del tennis e il Derby della Capitale, che potrebbe essere spostato per far spazio al circuito Atp. Un caso di estremismo che nulla ha a che vedere con lo sport.