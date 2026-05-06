Garlasco, al Tg1 le nuove intercettazioni che complicano la posizione di Sempio

06 maggio 2026 a

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Il Tg1 ha pubblicato sui social delle intercettazioni di Andrea Sempio che complicherebbero la sua posizione. Il 14 aprile 2025, circa un mese dopo l'apertura delle nuove indagini, Sempio si trovava in auto e parlava da solo mentre una cimice catturava le sue parole.

Parole che smentirebbero sue precedenti dichiarazioni, in cui sosteneva di aver chiamato casa Poggi per sapere se fosse presente Marco e di aver parlato pochi secondi con Chiara per sapere quando sarebbe tornato suo fratello.

Pare invece che le intercettazioni dicano il contrario. Sempio, parlando tra sé e sé, dice: ''Lei ha detto.. 'non ci voglio parlare con te' (imitando una voce femminile)''. E ancora: ''Era tipo io gli ho detto 'riusciamo a vederci?''. E poi ''imitando voce femminile'', aggiunge: ''Lei mi ha messo giù… E ha messo giù il telefono… ah ecco che fai la dura (ride, ndr) ma io non l'ho mai vista in questo modo, l'interesse non era reciproco, cazzo. Lei dice 'non l'ho più trovato' il video (con tono di voce tutto sbagliato) poi (modificando la propria voce) io ho portato il video'. e ancora: 'anche lui lo sa… perché ho visto… dal suo cellulare… perché Chiara non… con quel video e io ce l'ho (voce bassa) dentro la penna, va bene un cazzo'''.