Caso Minetti, Nordio fa causa civile a Berlinguer e Mediaset

06 maggio 2026 a

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Dopo che il conduttore di Report, Sigrifido Ranucci, in diretta a Cartabianca si era lasciato andare in dichiarazioni non verificate sulla presunta presenza del ministro Nordio nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, il Guardasigilli ha deciso di agire per vie legali contro Bianca Berlinguer e Mediaset, autori della trasmissione dov'è avvenuto il fatto.

Salvo invece Ranucci, che subito dopo le dichiarazioni aveva fatto dietrofront riconoscendo di aver riportato informazioni non verificate. Un gesto "di onestà apprezzata" da fonti di Via Arenula, che giorni addietro avevano fatto sapere di auspicare lo stesso comportamento da parte della conduttrice Tv. Pena procedere per vie legali, che infatti sono state avviate.

"Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha dato mandato all'avvocato Giulio Micioni del Foro di Roma, per avviare azione risarcitoria in ede civile nei confronti di Bianca Berlinguer e di Mediaset, a seguito del sostegno alla diffusione di notizie relative al 'caso Minetti', andate in onda durante la puntata della trasmissione 'E' sempre carta bianca' del 28 aprile 2026". È quanto si legge in una nota di via Arenula, che prosegue:" Si tratta di notizie e dichiarazioni (per le quali si è resa necessaria la smentita in diretta dello stesso Ministro) considerate lesive dell'immagine dell'uomo e della istituzione che Egli rappresenta - si legge nella nota -. Nel caso di vittoria della causa civile, l'eventuale somma risarcita verrà interamente devoluta in beneficenza a una istituzione a tutela dei minori".