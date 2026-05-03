Vuole in casa la prima moglie: quella nuova lo narcotizza e lo evira nel sonno

Luigi Frasca 03 maggio 2026 a

a

a

"Voleva fare trasferire anche la prima moglie nella nuova casa", per questo avrebbe atteso che si addormentasse dopo pranzo per poi evirarlo. È accaduto ad Angri, in provincia di Salerno, in un'abitazione di via Mezzo. Era lì che la coppia - un 41enne ed una 35enne, entrambi originari del Bangladesh - si erano trasferiti, dopo essersi separati dai rispettivi coniugi. Nella giornata di venerdì 1° maggio, proprio nel primo giorno di convivenza nella nuova abitazione, dopo una discussione e il pranzo, si è verificato il fatto. Forse dopo avergli somministrato sonniferi e averlo narcotizzato, la 35enne ha atteso che il nuovo compagno andasse a letto e, non appena caduto in un sonno profondo, lo avrebbe evirato con un coltello da cucina. Le urla del 41enne hanno attirato alcuni vicini di casa che hanno chiamato i soccorsi.

Il personale del 118 ha subito accompagnato l'uomo all'ospedale di Nocera Inferiore, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e ad alcune trasfusioni: resta in prognosi riservata, ma dovrebbe salvarsi, anche se non è stato possibile ricostruire i genitali. Sul posto sono giunti subito anche i carabinieri della stazione di Angri, che hanno arrestato la donna in quasi flagranza di reato per tentato omicidio. Ora la 35enne è in carcere su disposizione del pm di turno alla Procura di Nocera Inferiore e attende l'udienza di convalida, in programma lunedì. I carabinieri della sezione rilievi di Nocera Inferiore hanno effettuato tutti i rilievi del caso: sequestrata l'arma utilizzata - un coltello da cucina - e l'abitazione.