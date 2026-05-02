Meloni da record, è il secondo governo più longevo della Repubblica

02 maggio 2026 a

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Il governo Meloni diventa oggi 2 maggio il secondo esecutivo più longevo della Repubblica. A 1.288 giorni dalla entrata in carica, avvenuta con l'insediamento a Palazzo Chigi il 22 ottobre 2022, l'attuale esecutivo supera dunque il Berlusconi IV, durato 1.287 giorni dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011, e accorcia le distanze conl primo in lista, il Berlusconi II, che invece ha raggiunto i 1.412 giorni fra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005.

La premier Giorgia Meloni più volte rivendicato, nell'ultimo anno e mezzo, di aver restituito all'Italia "una stabilita' politica rara" e di essere intenzionata di portare a compimento l'intera legislatura.