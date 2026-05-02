Ita Airways, le doglie in volo e il parto improvvisato. Il racconto dell'accaduto

02 maggio 2026 a

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È successo a bordo del volo Ita Airways Az855 partito da Dakar, in Senegal, in direzione Roma Fiumicino. Verso le ore 00.30 locali, una donna al settimo mese di gravidanza ha partorito e dato alla luce Mohammed Alessandro, segnando una prima volta storica nella flotta della compagnia italiana. "Un'emozione incredibile - ha raccontato Claudia Rossini, capo cabina della compagnia - Sono eventi rari ed eccezionali. La mamma ha avuto dei dolori dopo un'ora dal decollo e quando ce l'ha comunicato ci siamo subito coordinati. Da lì il comandante ha deciso di fare l'extrascalo e di tornare a Dakar. Ma non è stato immediato, avevamo ancora un'ora di volo e in quell'ora è nato il bambino. La nascita è avvenuta sulla Mauritania".

Fondamentale la presenza di un'infermiera e di una dottoressa tra i passeggeri. "L'infermiera Anais, francese di Nizza, ci ha dato una grandissima mano. È stata lei che fisicamente ha preso e tirato fuori il bambino, un angelo sceso dal cielo. L'equipaggio è sempre stato a disposizione, siamo addestrati. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo e che sapevamo di poter fare. Tutte le cassette mediche erano pronte all'uso. La natura ci ha molto aiutato, è andato tutto bene. Il bambino non ha pianto proprio subito quindi c'è stato un attimo di paura. Poi dopo quel pianto liberatorio c'è stato un applauso generale di tutto l'aereo". A bordo è stata quindi allestita "una piccola sala operatoria" nella zona della cucina di bordo.

Una volta rientrati a Dakar, il piccolo Mohamed - che fa Alessandro di secondo nome in onore del comandante - e la sua mamma sono scesi dall'aereo in buona salute, accompagnati dalla sorella e la cugina della donna. "Noi siamo addestrati alle emergenze di bordo ma questa è l'ultima cosa che avremmo mai pensato di poter fare - ha aggiunto Rossini - Siamo partiti che eravamo in 155 e siamo riatterrati in 156. Una carezza al cuore, eventi che ci porteremo dentro per tutta la vita".