Trump, nuovo attacco all'Ue: "Dazi sulle auto al 25%, non rispettate i patti"

01 maggio 2026 a

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Gli Usa riaccendono la guerra commerciale all'Ue sulle auto. Donald Trump ha annunciato che dalla settimana prossima imporrà dazi del 25% sui veicoli europei. È una decisione presa "in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale pienamente concordato" ha scritto su Truth. I dazi riguarderanno "auto e camion importati negli Stati Uniti".

"Il dazio sarà aumentato al 25%. E' pienamente chiaro e concordato che, se le auto e i camion vengono prodotti in stabilimenti statunitensi, non ci sarà alcun dazio" ha scritto ancora Trump, "Molti stabilimenti per la produzione di automobili e camion sono attualmente in costruzione, con investimenti per oltre 100 miliardi di dollari, un record nella storia della produzione di auto e camion. Questi stabilimenti, con personale americano, apriranno presto: non c'è mai stato niente di simile a quello che sta accadendo oggi in America!".