Flotilla, Meloni avvisa Israele: "Subito liberi gli italiani illegalmente fermati"

Gianni Di Capua 30 aprile 2026 a

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Pare chiare e nette: il governo italiano chiede a quello d'Israele "l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno rispetto del diritto internazionale e garanzie sull'incolumità fisica delle persone a bordo". Lo riferisce una nota di palazzo Chigi, che informa del vertice presieduto questa mattina dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sugli sviluppi relativi alla Global Sumud Flotilla. Il Governo ribadisce il suo impegno per continuare a fornire aiuti umanitari a Gaza nel quadro della nostra cooperazione e nel rispetto del diritto internazionale, aggiunge

Al vertice hanno partecipato il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il ministro della Difesa, Guido Crosetto e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

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"Il Governo ribadisce il suo impegno per continuare a fornire aiuti umanitari a Gaza nel quadro della nostra cooperazione e nel rispetto del diritto internazionale", si legge ancora nella nota.

Sono 211 gli attivisti presi in custodia da Israele, dopo che le imbarcazioni a bordo delle quali si trovavano, parte della "Flotilla per Gaza", sono state intercettate la notte scorsa al largo dell'isola di Creta dai militari israeliani. Lo ha riferito Helen Coron, rappresentante della Global Sumud France, in una conferenza stampa in video, durante la quale ha precisato che a bordo della Flotilla ci sono 48 delegazioni. Israele aveva finora parlato di 175 attivisti.