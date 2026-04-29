Nicole Minette, le verifiche della Procura generale sullo "stile di vita"? Scattano ora

29 aprile 2026 a

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Per la Procura generale di Milano il punto non è se Nicole Minetti abbia commesso ulteriori reati, in Italia o all'estero, rispetto a quelli che l'hanno portata a una condanna a 3 anni e 11 mesi poi graziati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scorso 18 febbraio. Se così fosse gli atti sarebbero immediatamente trasmessi alle Procure competenti, così come pioverebbe un'accusa di falso per la ricostruzione offerta nei documenti a supporto dell'istanza di clemenza presidenziale. Ma non è necessario che ci siano illeciti, accertati o da accertare. Perché il punto è se davvero l'ex igienista dentale abbia definitivamente abbandonato quello "stile di vita" che oltre 15 anni fa l'aveva portata a diventare la "fiduciaria" di un "sistema prostitutivo". Quello delle cosiddette "cene di Arcore".

Accertamenti sulla grazia a Minetti. Meloni blinda Nordio: "Il ministero non fa indagini"

I nuovi accertamenti che la Procuratrice generale Francesca Nanni e il sostituto pg Gaetano Brusa - autore del parere favorevole del 9 gennaio, documento che assieme a quello del Ministero della Giustizia guidato da Carlo Nordio ha portato il Quirinale a optare per la clemenza per ragioni umanitarie e le "gravi condizioni di salute" del figlio adottivo di Minetti - vanno in questa direzione. Vogliono capire se l'ex consigliera regionale lombarda al centro delle vicende 'Rimborsopoli' e 'Ruby bis' che le sono costate il cumulo pene definitivo per favoreggiamento della prostituzione e peculato abbia realmente messo in atto una "radicale presa di distanza dal passato deviante". O, al contrario, se sia ancora mossa dalla "spinta criminale" e dai "condizionamenti esterni" che, in "giovane" età, erano per lei rappresentati delle "personalità di potere" come Silvio Berlusconi.

La vita della 41enne iscritta all'Aire di Milano sarà nuovamente scandagliata. Inclusi gli anni di convivenza con Giuseppe Cipriani, l'imprenditore milionario a capo di un gruppo di club, ristoranti, hotel, casinò. Faro sui due anni "ininterrottamente" vissuti dalla coppia nello "Stato di Uruguay", come si legge nel decreto del Tribunale per i minorenni di Venezia che ha dichiarato efficace in Italia la sentenza 7/2023 emessa dal giudice del Tribunale di Maldonado con cui il minore, prima affidato all'Inau, l'Istituto uruguaiano per l'infanzia, è stato adottato dalla coppia Cipriani-Minetti sul presupposto che si trovasse in "stato di abbandono sin dalla nascita" con "separazione definitiva dai genitori biologici" dichiarati "decaduti dalla responsabilità genitoriale".

La dormita della procura sulla grazia a Minetti

Sul fatto che il bimbo soffra di gravi problemi di salute che lo hanno portato a complicati interventi a Boston negli Stati Uniti, non c'è alcun dubbio nemmeno da parte dei magistrati che il 27 aprile hanno ricevuto la delega di via Arenula per indagare a 360 gradi. Quella sentenza sarà però acquisita in copia originale per le vie ufficiali per verificarne la veridicità. Così come sono stati estesi gli accertamenti sui carichi pendenti di Minetti. L'ex politica a oggi risulta incensurata in Uruguay, priva di precedenti penali, di polizia o indagini in corso. Nessuno però sapeva di presunti festini rivelati dal Fatto Quotidiano nella villa di Cipriani o in Spagna e a Ibiza - dove peraltro avrebbe potuto scontare l'affidamento in prova ai servizi. Per questi motivi l'istruttoria è stata estesa anche alla penisola iberica. L'idea dei magistrati è di impiegare il minor tempo possibile sia per riparare ad eventuali errori che possano aver imbarazzato il Colle, sia perché il sostituto pg affidatario del caso va in pensione fra circa un mese. Molto dipenderà dalla velocità di risposta dei canali attivati con l'estero.