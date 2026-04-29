Garlasco, ultimo colpo di scena: Andrea Sempio convocato in Procura

29 aprile 2026 a

a

a

Andrea Sempio convocato in procura il 6 maggio. È l'ultimo colpo di scena del caso Garlasco prima della chiusura delle indagini e la probabile richiesta di rinvio a giudizio per il nuovo indagato. La procura di Pavia ha convocato per mercoledì prossimo il 38enne indagato per omicidio di Chiara Poggi in concorso con Alberto Stasi, in carcere con una condanna definitiva, o altri.

Una convocazione a sorpresa dopo quella del 20 maggio scorso quando Sempio non si presentò per un vizio procedurale nella notifica.