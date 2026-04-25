Garlasco, quanto potrebbe ricevere Stasi in caso di errore giudiziario accertato: la cifra

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Salvatore Martelli 25 aprile 2026 a

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Tra i 3 e i 4 milioni di euro di risarcimento: sarebbe questa la cifra che potrebbe ricevere Alberto Stasi in caso di revisione del processo e di proscioglimento dalle accuse. Una cifra monstre e che potrebbe essere decisamente superiore rispetto a quella prevista dalla legge per la ingiusta detenzione. L’unico condannato per il delitto di Chiara Poggi poi potrebbe recuperare il quasi milione di euro versato come risarcimento alla famiglia della giovane e per cui si era indebitato una volta finito dietro le sbarre.

Quello ricostruito dal quotidiano Libero è l’ennesimo capitolo del delitto di Garlasco che sta letteralmente dominando la scena con alcune inaspettate novità e il tema della revisione del processo a Stasi è sempre più centrale. La procura di Pavia starebbe infatti pensando proprio al riesame di quanto deciso dai magistrati sull’uomo oltre dieci anni fa. Correggere quello che potrebbe essere uno dei più grandi errori giudiziari mai visti, sarebbe alla base del lavoro degli ultimi giorni del procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, e il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone.

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Le nuove prove raccolte nel corso dell’inchiesta parallela che da oltre un anno gli investigatori starebbero portando avanti, descriverebbero infatti un quadro del delitto decisamente diverso: i risultati del Dna isolato sotto le unghie di Chiara, ad esempio presenterebbero una compatibilità con la linea paterna di Sempio.

Poi le nuove perizie posticiperebbero l’ora della morte di Poggi e infine ci sono le nuove evidenze sui pedali della bicicletta di Stasi che in passato era stata tanto determinante. La Procura generale di Milano però richiama tutti alla moderazione e alla cautela, ribadendo a più riprese che la decisione sulla revisione sarà lunga e complessa.

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In ogni caso qualora la decisione dovesse arrivare ed essere confermata con Stasi dichiarato innocente dopo anni di ingiusta detenzione, il capitolo economico della storia giudiziaria del delitto di Garlasco potrebbe essere uno dei risarcimenti più alti della storia giudiziaria italiana che ovviamente graverebbe sulle casse dello Stato.