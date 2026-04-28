Grazia a Minetti, Meloni: "Il ministero non indaga, lo fa la magistratura"

28 aprile 2026 a

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Il caso della grazia del capo dello Stato a Nicole Minetti fa capolino nella conferenza stampa in cui la premier Giorgia Meloni ha illustrato il decreto Lavoro. "Mi fido del ministro Carlo Nordio e per quello che riguarda la conferma della grazia" all'ex consigliera regionale della Lombardia "credo che la competenza non sia la mia". Così la presidente del Consiglio in conferenza stampa dopo il Cdm. "Confesso che anche io ho appreso della grazia a Nicole Minetti dalla stampa e ho chiesto come funzioni con la prassi e le procedure", aggiunge Meloni.

"Questo procedimento" per la grazia a Minetti "non ha seguito in niente un iter diverso da quello che hanno seguito gli altri procedimenti e quindi è stato portato avanti nel rispetto della legge, nel rispetto della prassi. Chiaramente sono poi emersi altri elementi. Sulla base di quegli elementi il Presidente della Repubblica ha chiesto per il nostro tramite, a chi deve fare sempre le verifiche, e quindi torniamo ovviamente alle Procure Generali per fare ulteriori accertamenti, e io sono d'accordo sul fatto che vadano fatti ulteriori accertamenti - ha osservato la premier - Però non potrei dire che nell'iter di tutta la vicenda ci siano stati fino ad oggi, almeno da quello che so io oggi, che ci sia stato qualcosa di errato, di particolare, di strano, di curioso rispetto a quello che accade per le altre richieste e per quello che è accaduto per le altre 1245 richieste che sono state lavorate in questi anni".

Grazia a Minetti, l'ammissione della procura: "Diligenti, magari non perspicaci"

Sul tavolo tra l'altro i dubbi sull'adozione di un bambino malato in Uruguay, e le presunte condizioni di salute del piccolo. "Se è vero quello che emerge dall'inchiesta giornalistica" del Fatto "qualcosa manca. Ma questo non è un lavoro che fa il ministero, le indagini le fa la magistratura, il ministero non ha gli strumenti. Il ministero difficilmente poteva sapere qualcosa che non sapeva la magistratura. Certo, poi in Italia c'è sempre un capro espiatorio che è il governo...", ha spiegato Meloni.