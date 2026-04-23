Avvocato della Corte di Giustizia Ue: "Italia-Albania? Compatibile con la normativa, purché..."

23 aprile 2026 a

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Il protocollo Italia-Albania in materia di migrazioni è "compatibile con la normativa Ue" sulle procedure di rimpatrio e di asilo "a condizione che i diritti dei migranti siano pienamente tutelati". È questa la conclusione dell'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Ue, Nicholas Emiliou, relativamente a una causa intentata da due migranti espulsi dall'Italia e portati in Albania, che avevano fatto domanda di protezione internazionale. Nei loro confronti erano stati poi emessi due decreti di trattenimento, che la Corte d'Appello di Roma aveva respinto ritenendo che la normativa nazionale fosse in contrasto con il diritto Ue.

Le autorità nazionali hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione, che si è rivolta alla Corte di Giustizia. L'avvocato generale non dirime la causa, cosa che spetta ai giudici, ma ha fornito una possibile soluzione giuridica che comunque non pregiudica l'esito del procedimento.

Nicholas Emiliou è dell'opinione che, in linea di principio, la Corte debba considerare il protocollo Italia-Albania e la relativa normativa italiana compatibili con il diritto dell'Unione Europea, a condizione che i diritti individuali e le garanzie riconosciuti ai migranti in base al sistema europeo comune di asilo siano pienamente tutelati.