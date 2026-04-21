Poste, francobollo dedicato a Papa Francesco a un anno dalla scomparsa

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Francesca Mariani 21 aprile 2026 a

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Un francobollo commemorativo dedicato a Papa Francesco a un anno dalla scomparsa è stato presentato oggi a Palazzo Piacentini. Sul valore bollato è riprodotta l'immagine del Santo Padre a Piazza San Pietro mentre libera una colomba, simbolo della pace. "Papa Francesco ha dedicato ogni giorno del suo pontificato alla costante ricerca della pace. Nel primo anniversario della scomparsa, il ricordo del Sommo Pontefice e del suo impegno per il mondo si intreccia con l'auspicio che si passono aprire spiragli nell'ultimo conflitto in corso, l'ennesimo di una serie di guerre che continuano a lacerare il mondo, anche alle porte della nostra Europa", ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso all'evento di svelamento del francobollo. La cerimonia si è aperta con un ricordo del vaticanista spagnolo Javier Martínez-Brocal ed è proseguita con gli interventi di Flavia Scarpellini, consigliera di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e della responsabile eventi filatelia di Poste Italiane Roberta Sarrantonio.

L'omaggio a Francesco è il decimo francobollo dedicato a un Pontefice. I precedenti sono stati: Centenario della nascita di Giovanni XXIII (1981), Venticinquesimo anniversario della morte di Pio XII (1983), Quarto Centenario dell'elevazione al Soglio Pontificio di Sisto V (1985), Settimo centenario della morte di Celestino V (1996), Centenario della nascita diPaolo VI (1997), Omaggio a Giovanni Paolo II ed elezione di Benedetto XVI (2005), Beatificazione di Giovanni Paolo II (2011), Inizio del Pontificato di Papa Francesco (2013), 1500° Anniversario dell'elezione di Papa Ormisda (2014), 460° Anniversario della costituzione dell'Ordine Militare e Religioso di Santo Stefano Papa e Martire (2021). La tiratura del francobollo è di 200.025 esemplari.