Dossieraggio, nuova inchiesta: a Roma perquisizioni per la "Squadra Fiore"

20 aprile 2026 a

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Perquisizioni sono in corso nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma sulla 'Squadra Fiore', un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell'ordine accusati di confezionare dossier. A eseguire le perquisizioni sono i carabinieri del Ros delegati dai pm romani titolari del fascicolo, l'aggiunto Stefano Pesci con le pm Alessia Natale e Vittoria Bonfanti. Nell'indagine romana si procede per accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy e esercizio abusivo della professione. Le perquisizioni riguardano anche il filone di indagine dello stesso procedimento in cui si procede per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizi.

"L'indagine trae origine, in parte, dagli elementi acquisiti dall'Autorità Giudiziaria romana dal procedimento penale relativo alla cd inchiesta 'Equalize' diretta dalla Procura della Repubblica di Milano con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (i cui esiti più recenti hanno portato lo scorso 9 aprile alla notifica di 81 avvisi all'indagato della conclusione delle indagini preliminari ) e, in parte, da sviluppi investigativi della Procura capitolina tesi a verificare l'operatività di una struttura, fiduciariamente denominata 'squadra fiore', dedita all'attività di 'dossieraggio' su importanti persone fisiche ed imprese italiane attraverso l'accesso abusivo a banche dati istituzionali", si legge in una nota.

Gli "interessati avrebbero acquisito e commercializzato in cambio di remunerazione mensile e/o per singoli contratti - anche su commissione di imprenditori, professionisti ed intermediari finanziari - informazioni riservate illecitamente estrapolate dalle banche dati nazionali protette da sistemi di sicurezza, realizzando dossier con la profilazione di persone fisiche e giuridiche".