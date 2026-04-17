Manfredi Borsellino, la dura replica all'ex pm Natoli: "Frasi deprecabili". Gli insulti choc al padre

17 aprile 2026 a

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Manfredi Borsellino, figlio di Paolo il magistrato eroe ucciso dalla mafia, interviene con inevitabile fermezza sulle parole pronunciate dall'ex pm Gioacchino Natoli - pubblicate da Il Tempo - nei confronti della sua famiglia. Sono contenute nella richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Caltanissetta nell'ambito di un filone delle indagini su mafia e appalti.

La "trattativa" contro l'Antimafia, intercettazione choc: l'attacco delle toghe al governo

"Nel leggere quanto contenuto nella richiesta di archiviazione notificataci dalla Procura di Caltanissetta, non possiamo ancora una volta non rammaricarci - scrive Manfredi Borsellino - per le parole captate negli stralci di intercettazioni in essa contenute, riguardanti le offese riferite a nostro padre e ai miei familiari e in particolare alla mia persona come colui che avrebbe tratto financo privilegi dalla morte del padre. Conoscendo l'animo e la grandezza morale di nostro padre, le ingiurie a lui riferite ("coglione"), nonché le frasi pronunciate sulla presunta condizione di privilegio che ne sarebbe derivata a noi figli dalla sua morte, sono deprecabili perché chi ha conosciuto la nostra famiglia - conclude - tali frasi non avrebbe dovuto neanche pensarle".

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