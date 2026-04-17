Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Manfredi Borsellino, la dura replica all'ex pm Natoli: "Frasi deprecabili". Gli insulti choc al padre

Esplora:

  • a
  • a
  • a

Manfredi Borsellino, figlio di Paolo il magistrato eroe ucciso dalla mafia, interviene con inevitabile fermezza sulle parole pronunciate dall'ex pm Gioacchino Natoli - pubblicate da Il Tempo - nei confronti della sua famiglia. Sono contenute nella richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Caltanissetta nell'ambito di un filone delle indagini su mafia e appalti. 

 

"Nel leggere quanto contenuto nella richiesta di archiviazione notificataci dalla Procura di Caltanissetta, non possiamo ancora una volta non rammaricarci - scrive Manfredi Borsellino - per le parole captate negli stralci di intercettazioni in essa contenute, riguardanti le offese riferite a nostro padre e ai miei familiari e in particolare alla mia persona come colui che avrebbe tratto financo privilegi dalla morte del padre. Conoscendo l'animo e la grandezza morale di nostro padre, le ingiurie a lui riferite ("coglione"), nonché le frasi pronunciate sulla presunta condizione di privilegio che ne sarebbe derivata a noi figli dalla sua morte, sono deprecabili perché chi ha conosciuto la nostra famiglia - conclude - tali frasi non avrebbe dovuto neanche pensarle". 

 

Le offese degli ex pm di sinistra che abbiamo mostrato ieri e oggi non lasciano adito a dubbi.  Fanno gli angeli, ma in privato insulti a Borsellino, figli e inquirenti. 

Dai blog