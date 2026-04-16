Gatto cucinato tra i giochi dei bambini, orrore nel parco

Luigi Frasca 16 aprile 2026 a

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Ha dato fuoco a un gatto, probabilmente allo scopo di cibarsene, questo stando alle testimonianze a di chi ha visto la scena e chiamato le forze dell'ordine. Il tutto in un parco pubblico, vicino a dei giochi per bambini, davanti agli occhi attoniti di alcuni cittadini che hanno allertato carabinieri, polizia e anche il comune, intervenuto tramite l'assessore alla sicurezza Stefano Torri che ha denunciato in un post sui social l'accaduto.

L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Sarzana, nello spezzino, dentro l'area del Parco nel quartiere Crociata, uno spazio verde tra le case attualmente chiuso. E' arrivata da lì la segnalazione di alcuni residenti che hanno notato l'uomo intento ad accendere un fuoco. Poi la scoperta choc del corpo della bestiola morta, in mezzo a cartoni bruciati. Sul posto la polizia che ha individuato un nigeriano risultato irregolare sul territorio e portato poi in commissariato per accertamenti.

L'episodio ha suscitato un'ondata di sconcerto e indignazione nel comune del levante, mentre il quadro resta da chiarire: allo stato non è certo se l'uomo abbia ucciso o meno l'animale o se abbia tentato di dargli fuoco in seguito. Oggi saranno ascoltati i testimoni che hanno avvertito le forze dell'ordine.