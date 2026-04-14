Famiglia nel bosco, la mamma in tv: "Non so se vorranno ancora vedermi"

14 aprile 2026 a

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Vorresti vedere i tuoi figli? "La vera domanda oggi è se loro vogliono vedere mamma e papà". Catherine Birmingham, la madre della cosiddetta "famiglia del bosco" che divide l'Italia, espone i suoi dubbi a Dentro la notizia, il programma di Canale 5. La donna da quasi cinque mesi ha perso la potestà genitoriale e da tempo anche l'opportunità settimanale di far visita ai tre figli nella struttura che li ospita dal 20 novembre scorso. Una situazione in cui si sente impotente, e ora teme che i suoi piccoli non desiderino più nemmeno vederla.

Trattativa tra la famiglia nel bosco e Netflix per un format? La verità sulla storia

Intanto c'è polemica per le voci di una serie tv sulla vicenda prodotta nientemeno che da Netflix. Lo psichiatra Tonino Cantelmi, professore dell'Università Gregoriana e uno dei consulenti dei legali dei coniugi Trevallion, parlando con LaSalute di LaPresse smentisce le indiscrezioni sull'interesse del colosso dello streaming per le vicende di Catherine, Nathan e dei tre bambini. "Nella realtà abbiamo avuto qualche contatto con qualche produttore, ma nulla di concreto. Netflix proprio no", precisa lo specialista.