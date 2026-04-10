Federico Punzi a Come States? - Trump, Iran e la guerra delle narrazioni

10 aprile 2026 a

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Nella nuova puntata di “Come States?”, Eleonora Tomassi intervista Federico Punzi, firma de Il Tempo e direttore editoriale di Atlantico Quotidiano. Al centro, la crisi con l’Iran e l’esito che ha sorpreso molti: cessate il fuoco e riapertura dello Stretto di Hormuz. Strategia calcolata o azzardata? Quanto era reale la minaccia nucleare e in che condizioni arriva oggi Teheran? Analizziamo cosa prevede l’accordo, chi ha davvero ottenuto di più e il ruolo, inaspettato, del Pakistan.

Spazio anche alla “guerra delle narrazioni”: dalle previsioni catastrofiche sulla “Terza guerra mondiale” alla narrazione ribaltata nel giro di pochi giorni, fino al paradosso di chi oggi sostiene che “non sia successo nulla”.

Nel frattempo, l’Europa resta ai margini. E la domanda resta aperta: che conflitto è stato davvero questo — e per chi si combatte?

Infine, uno sguardo agli scenari futuri e alla politica americana in vista delle midterm. Una conversazione lucida e controcorrente per leggere oltre la superficie.