Sciopero dei voli il 10 aprile, Enac: "Garantite le prestazioni indispensabili"

08 aprile 2026 a

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Venerdì 10 aprile potrebbe diventare una giornata difficile per chi ha in programma di viaggiare in aereo, a causa del previsto sciopero nazionale del comparto aereo proclamato dai sindacati Uiltrasporti, UGL-TA, Astra e FAST-CONFSAL-AV, che hanno annunciato uno stop di 4 ore, dalle 13 alle 17. La protesta potrebbe causare ritardi, cancellazioni e riprogrammazioni di numerosi voli. "Dopo mesi di trattative infruttuose, senza risposte su salario, diritti e futuro, è il momento di farsi sentire. Recupero inflattivo insufficiente. Tutele messe in discussione. Carichi di lavoro in aumento. Nessun confronto reale sui cambiamenti organizzativi. Noi non abbiamo firmato accordi al ribasso. Noi stiamo dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori" si legge in un post social di Uiltrasporti Nazionale

Nell'annunciare lo sciopero, l'Ente Nazionale Aviazione Civile (Enac) ha sottolineato che "saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo norma vigente". Come stabilito dalla regolamentazione italiana e dalle linee guida Enac, anche durante uno sciopero alcuni collegamenti devono essere assicurati per tutelare il diritto alla mobilità. Dunque saranno sempre operativi i voli dalle 07:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00, poi quelli di Stato e militari e ovviamente quelli sanitari, di emergenza e trasporto organi. Garantiti anche i voli di continuità territoriale, essenziali per le isole e per i collegamenti unici della giornata.