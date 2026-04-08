Anniversario Polizia, Mattarella incontra il prefetto Pisani e omaggia le Forze dell'Ordine

08 aprile 2026 a

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In occasione del 174° anniversario di fondazione della Polizia di Stato, Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani, assieme a una rappresentanza di appartenenti al Corpo. "Le tensioni internazionali, i conflitti in corso, le violenze fra gli Stati si riverberano anche sulla vita interna dei vari Paesi, anche del nostro. Trasferiscono tensioni, insicurezza, disorientamento e le forze dell'ordine sono chiamate a rassicurare, a essere un punto di tranquillità per i nostri concittadini - ha esordito il Quirinale - È quello che la polizia di stato fa, in collaborazione con le altre forze dell'ordine, in un sistema che riceve riconoscenza e apprezzamento da parte dei nostri concittadini".

Il capo dello Stato ha quindi espresso riconoscenza e fiducia nel corpo della Polizia che offre "serenità e sicurezza" nella vita quotidiana, promuovendo così le "libertà democratiche" attraverso la tutela dell'ordine pubblico che passa tramite sfide difficili e numerosi fronti. Uno di questi è quello della "prevenzione e contrasto al terrorismo" sia di natura internazionale che di natura interna, e quello della cybersicurezza.

"Ogni anno conferisco delle onoreficenze particolari per meriti sociali a persone che abbiano messo in campo comportamenti e iniziative di grande valore sociale e morale. Sovente vi sono persone della Polizia di Stato - conclude Mattarella - Sono riconoscimenti che indicano come esempio di comportamento di senso della comunità di interesse per le esigenze degli altri e di premura nei confronti degli altri".