Iran, prezzi del petrolio in discesa. Attesa riduzione nei carburanti

08 aprile 2026 a

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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 8 aprile 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è di 1,789 €/l per la benzina e 2,178 €/l per il gasolio. Poco più alto sulle autostrade.

Per il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto, a fronte "del calo sotto i 100 dollari a barile del costo del petrolio, è lecito attendersi una riduzione dei prezzi anche presso i distributori di carburante". Di qui la richiesta di "stop alle speculazioni alle pompe di benzina". L'appello al governo è stato raccolto dal leader della Lega Matteo Salvini, che ha detto: "Le compagnie sono rapide ad aumentare il prezzo alla pompa, mi auguro che con il crollo del prezzo dei barili ora ci sia lo stesso alle pompe, che nessuno faccia il furbo, visto il calo del costo del petrolio, ci aspettiamo il calo del costo della benzina".