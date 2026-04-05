Agenda Italia 2026, il Forum de Il Tempo: una piattaforma per ripartire

Luigi Frasca 05 aprile 2026 a

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«Agenda Italia 2026». Il forum organizzato da Il Tempo mette al centro il confronto operativo all’interno della maggioranza. Il tema sarà capire in che modo rimettere in moto l’azione dell’esecutivo e del centrodestra dopo il referendum. L’iniziativa, organizzata dalla nostra testata, si svolgerà a Palazzo Wedekind nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile e sarà dedicata all’elaborazione di proposte utili per affrontare una fase particolarmente complessa per il Paese.

Il dibattito, coordinato dal direttore Daniele Capezzone, sarà strutturato in due momenti distinti. Nella prima parte interverranno due analisti del giornale: il politologo Luigi Di Gregorio e il direttore dell’Istituto Friedman Alessandro Bertoldi. Successivamente spazio agli esponenti della coalizione che guida il Paese: Francesco Filini per Fratelli d’Italia, Giorgio Mulè per Forza Italia e Riccardo Molinari per la Lega. L’incontro rappresenterà un’occasione aperta per mettere a fuoco le priorità e definire una linea condivisa che possa orientare l’azione politica. L’evento sarà accessibile a tutti i lettori e a chiunque sia interessato, attraverso il Qr code presente nell’immagine a sinistra oppure scrivendo all’indirizzo [email protected].