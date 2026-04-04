Maltempo, continuano le ricerche dell'uomo disperso nel Trigno

04 aprile 2026 a

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Proseguono le ricerche del 53enne Domenico Recanati, disperso dopo il crollo parziale del ponte sul fiume Trigno lungo la Strada Statale 16, a Montenero di Bisaccia. Dopo il ritrovamento della sua targa auto, continua l'attività dei Vigili del fuoco e della Guardia Costiera di Termoli che conduce perlustrazioni con la motovedetta. In campo impiegati droni, elicotteri, squadre a terra e unità fluviali per scrutare le sponde e l'alveo del fiume alla ricerca dell'uomo o di ulteriori elementi utili. Il miglioramento delle condizioni meteo di oggi sta facilitando le attività.

La figlia ha scritto un appello su Facebook: "Non abbiamo più sue notizie da oltre 12 ore. Era in viaggio verso Ortona al momento del crollo del ponte. La sua ultima posizione è stata Termoli. Viaggiava con Fiat Bravo, Champagne. Chiunque abbia informazioni è pregato di contattare immediatamente il 112. Grazie per l’aiuto".

Il 53enne era diretto verso Ortona e viaggiava a bordo di una Fiat Bravo color champagne. La sua ultima posizione nota risulta essere Termoli.