Brescia, l'Imam e le frasi sulle spose bambine: espulso

04 aprile 2026 a

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Diceva che secondo l'Islam, dopo i 9 anni, le bambine fossero adatte per divenire spose. Queste parole, pronunciate dall'Imam di Brescia Ali Kashif ai microfoni della trasmissione Fuori dal coro, gli sono costate l'espulsione dal Paese. A notificarlo è stato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi: "Aveva affermato che una bambina, dopo i 9 anni di età, potesse essere considerata adulta e quindi sposarsi, arrivando di fatto a legittimare il fenomeno delle cosiddette spose bambine. A seguito del provvedimento di espulsione, è stato imbarcato su un volo da Milano Malpensa e ricondotto nel suo Paese di origine".

Originario del Pakistan, Kashif aveva sottolineato la legittimità secondo il Corano dei matrimoni con giovani bambine: "La religione islamica dice che se i genitori sono contenti, e tutti e due son d'accordo, ci si può sposare anche a 9 anni. Nel nostro Islam, dopo 9 anni una ragazza diventa adulta. Nel Corano si dice che si può fare". Il provvedimento è stato eseguito dalla questura di Brescia su indicazione dell’Interno, che ha motivato la decisione adducendo a motivi di sicurezza, assenza di permesso di soggiorno del soggetto in questione e sua incompatibilità con i valori costituzionali.

Da Fratelli di Italia, il deputato Riccardo De Corato ha espresso "pieno sostegno al provvedimento" a fronte di "dichiarazioni gravissime" a cui lo Stato deve reagire "con fermezza e senza alcuna esitazione". E ha aggiunto: "Chi pensa di poter giustificare nel nostro Paese pratiche barbare, contrarie alla dignità della persona, ai diritti dei minori e ai principi fondamentali del nostro ordinamento, deve sapere che in Italia non c'è spazio per il fanatismo, per l'estremismo e per chi diffonde messaggi incompatibili con la nostra civiltà giuridica. Quello adottato dal questore è un atto giusto, necessario e doveroso. La tutela dei minori, la sicurezza dei cittadini e la difesa della legalità vengono prima di tutto".