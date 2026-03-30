Meteo Pasqua, le previsioni di Giuliacci per aprile: quando arriva il caldo

Pina Sereni 30 marzo 2026 a

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Le previsioni meteo di Pasqua e per i prossimi giorni delineano uno scenario dinamico sull’Italia, tra un temporaneo ritorno del freddo e un deciso miglioramento in vista delle festività pasquali. A fare il punto è il colonnello Mario Giuliacci. “Vedremo che tempo farà per le festività pasquali e daremo uno sguardo anche al tempo fino al 10 aprile”, anticipa l'esperto sul canale YouTube MeteoGiuliacci, rassicurando però fin da subito gli italiani: “Non vi preoccupate… Pasqua e Pasquetta saranno giornate splendide con temperature gradevoli”. Andiamo con ordine.

Prima di Pasqua: freddo e maltempo

Nei giorni che precedono le festività, l’Italia sarà interessata da una fase instabile. Un nucleo di aria fredda in discesa dal sud della Groenlandia raggiungerà i Balcani per poi influenzare soprattutto le regioni adriatiche.

“Questa fase perturbata, a partire soprattutto da martedì, porterà piogge tra martedì e giovedì su Marche, Abruzzo, Molise, basso Lazio, Sud e Sicilia”, spiega Giuliacci. Non solo: “Giovedì queste piogge saranno anche piuttosto intense, quindi occhio e seguite gli avvisi della protezione civile”.

Il peggioramento sarà accompagnato da venti freddi di origine balcanica e da un sensibile calo delle temperature, soprattutto lungo il versante adriatico. Attese anche nevicate: “Fino a quote collinari sull’Appennino, intorno agli 800-1000 metri al Centro-Nord e 1000-1300 metri al Sud”.

Il ritorno dell’alta pressione

La situazione cambierà radicalmente proprio a ridosso delle festività. “Da venerdì santo a Pasquetta bel tempo a manetta su tutta l’Italia per merito di un’alta pressione”, sottolinea il meteorologo. Si tratterà di un anticiclone con radici nordafricane ma senza eccessi termici: “Non manderà venti caldi, ma correnti atlantiche tiepide, quindi temperature gradevoli”.

Tendenza fino al 10 aprile

Le buone notizie non finiscono con Pasqua. Secondo Giuliacci, la fase stabile dovrebbe proseguire: “Questo tempo bello durerà almeno fino al 10 aprile”. In sintesi, dopo un breve ritorno dell’inverno, l’Italia potrà godere di una parentesi primaverile proprio durante le festività, con sole diffuso e clima mite: una prospettiva ideale per gite e attività all’aperto.