Roma, il questore vieta l'adunata anarchica a via Lemonia. Domani i funerali di Sara Ardizzone

Valerio Castro 26 marzo 2026 a

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È stato firmato questa mattina il provvedimento con cui il Questore di Roma, Roberto Massucci, ha disposto il divieto allo svolgimento di un presidio indetto sul web dalla galassia anarchica per la mattina di domenica 29 marzo, in via Lemonia, a pochi passi dal casale di via delle Capannelle, dove sono morti Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano mentre fabbricavano un ordigno artigianale. Nelle intenzioni della galassia anarchica, la stessa in mobilitazione per Alfredo Cospito detenuto al 41 bis, c'è anche una manifestazione al parco Modesto di Veglia, tra via Trani e via Molfetta al Quarticciolo, alle 12, un'ora dopo la commemorazione del Parco degli Acquedotti vietata dal questore. Eventi che si sovrappongono alla manifestazione di sabato "No Kings" su cui c'è grande attenzione per i rischi di scontri.

Anarchici in piazza. Alta tensione per il corteo di sabato

Intanto domani a Roma si svolgeranno i funerali d Sara Ardizzone. "La funzione, in forma cattolica secondo il volere della famiglia, si terrà alle ore 14:00 presso la chiesa di Santa Teresa d’Avila, in corso d’Italia 37 (zona di piazza Fiume). A seguire si terrà la sepoltura presso il Cimitero Flaminio (noto anche come cimitero di Prima Porta). Successivamente, al termine della celebrazione, saluteremo Sara coerentemente con le sue convinzioni e il suo percorso di vita", si legge in una nota diffusa dai canali anarchici romani e umbri.