Camera, Piantedosi al question time: anarchici, sicurezza e prevenzione

25 marzo 2026 a

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"Non deve esserci spazio per chi con la violenza intende sovvertire la democrazia e sostituirla con il caos". Non usa mezzi termini il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante il question time in Camera dei Deputati sul tema della sicurezza e prevenzione alle azioni violente e terroristiche. "Noi non siamo di fronte a episodi isolati, siamo di fronte a una sfida allo Stato di diritto e alle istituzioni democratiche del Paese - ha detto - L'antagonismo violento non è folklore politico, è una minaccia concreta e strutturata".

Di qui il richiamo alla cronaca e quanto accaduto pochi giorni fa al Parco degli Acquedotti di Roma, dove due anarchici sono rimasti uccisi mentre preparavano un ordigno. Un possibile "segnale di un'escalation programmata" legata a una strategia che "mira a colpire le istituzioni, destabilizzare il tessuto civile e reclutare nuovi adepti nell'odio antisistema". Il quadro tracciato dall'intelligence, fa sapere il Viminale, sta delineando sempre più chiaramente la in presenza di "fattori di radicalizzazione multipli".

Dai sabotaggi ferroviari durante le Olimpiadi di Milano Cortina fino a oggi, esiste dunque una "ostilità trasversale che unisce mondi diversi dei professionisti della protesta in un'unica pericolosa convergenza eversiva". Il livello di attenzione resta dunque massimo "per la tutela delle infrastrutture critiche del Paese, per la prevenzione di ogni degenerazione violenta nelle piazze e la sicurezza dei cittadini". E in vista della manifestazione di sabato indetta dagli antagonisti, Piantedosi conclude auspica che "tutte le forze politiche si compattino in difesa delle istituzioni democratiche".