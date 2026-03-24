L'Ecce Homo torna in Italia: la mostra al Senato

24 marzo 2026 a

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Dal 27 marzo e fino al 7 aprile, su iniziativa del Senato della Repubblica e in collaborazione col ministero della Cultura, l'opera 'Ecce Homo' di Antonello da Messina sarà esposta in anteprima mondiale nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva. L'inaugurazione avrà luogo giovedì 26 giugno, alle ore 15,00 in Sala Capitolare, alla presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che in una nota scrive: "L'opera è collocata dagli studiosi intorno al 1465 ed è stata recentemente acquistata dallo Stato italiano prima che venisse battuta all'asta presso la sede di Sotheby's a New York. 'Ecce Homo' è raffigurato sul recto mentre sul verso si può ammirare una rappresentazione di San Girolamo penitente".

L'esposizione sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 20, con aperture straordinarie già previste per sabato 28 e domenica 29 marzo, per il 4, 5 e 6 aprile. Ingresso libero senza prenotazione. L'opera avrà come residenza ufficiale il Museo dell'Aquila, Capitale italiana della cultura ma viaggerà in tutta Italia. "C'è grande soddisfazione per il ministero della Cultura e per i cittadini italiani. Ci stiamo impegnando per rafforzare il patrimonio e questo quadro eccezionale mostra come i soldi dei cittadini siano ben spesi. Siamo impegnati per il patrimonio comune, affinché valga sempre di più" ha poi aggiunto il ministro Giuli.