Napoli, delirio magistrati: Bella Ciao e cori contro la Meloni

23 marzo 2026 a

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Poco dopo aver appreso la vittoria del No al Referendum sulla Giustizia, nella sede dell'associazione Napoli i magistrati hanno brindato al canto di "Bella Ciao" e intonato cori contro la presidente del Consiglio: "Chi non salta Meloni è". Abbracci e sorrisi nella sede dell'Associazione Nazionale Magistrati. Tra i presenti, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello Aldo Policastro, in prima linea nella battaglia per il No. Mentre il procuratore Nicola Gratteri è invece nel suo ufficio, al lavoro da stamattina e, per il momento, preferisce non commentare.

Il riferimento partigiano è solo l'ultimo degli inopportuni riferimenti alla ben più seria lotta di liberazione. Fra questi, quello del presidente del "Comitato Società Civile per il No" Giovanni Bachelet che si è detto "contento per la vittoria" paragonandola a "quella partigiana".