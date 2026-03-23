Meteo, ecco il freddo che torna. Giuliacci avverte: irruzione artica

23 marzo 2026 a

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La settimana si apre con un clima dal sapore primaverile ma con condizioni meteo variabili, tra temperature miti e il ritorno imminente dell’inverno, con la brusca irruzione di gelide correnti artiche che causeranno un netto calo termico e il ritorno della neve a quote relativamente basse. Lo avverte Giuliacci nelle sue previsioni meteo in un articolo sul sito Meteogiuliacci .

Il peggioramento entrerà nel vivo tra la seconda parte di mercoledì 25 marzo e giovedì 26 marzo, provocando un calo significativo delle temperature, con valori che potranno scendere “anche di 7-8 gradi al di sotto delle medie di marzo”. Il raffreddamento sarà accompagnato da un diffuso peggioramento delle condizioni meteo: nella seconda parte di mercoledì il maltempo colpirà in particolare il Nordest e la Lombardia, mentre giovedì i fenomeni si estenderanno su gran parte del Centro-Sud, delineando una fase centrale della settimana piovosa e instabile.

Tornerà anche la neve, protagonista su Alpi e Appennino fino a quote collinari, mentre forti venti di burrasca accompagneranno la perturbazione. Si prospetta dunque un improvviso e marcato cambio di scenario meteorologico, che interromperà temporaneamente la fase più mite e primaverile di inizio settimana.