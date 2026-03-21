Nicola Gratteri, altra figuraccia: "Faremo i conti? Mai detto". Ecco l'audio

Salvatore Martelli 21 marzo 2026 a

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Un giorno al voto sulla riforma della giustizia e Nicola Gratteri non smette di far parlare di sé, in negativo. Il procuratore di Napoli infatti, protagonista assoluto del fronte del No e di alcuni clamorosi scivoloni comunicativi, avrebbe nelle ultime ore fatto dietrofront su una delle sue ultime infelici uscite. Il magistrato infatti aveva attirato critiche negli ultimi giorni di campagna elettorale prendendosela con Il Foglio: “Se volete continuare a diffamare e speculare, non è un problema – aveva detto – Poi dopo il referendum tireremo una rete e faremo i conti”.

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Oggi però il clamoroso dietrofront. “Ennesima polemica”: nulla di più. Gratteri ha derubricato il tutto a una boutade politica con il quotidiano, reo di aver sottolineato le sue fake news sui motivi del No, sostenendo persino di non aver mai detto queste parole. Ma il giornale di Claudio Cerasa non ci sta e ha ribattuto colpo su colpo al procuratore. La conversazione infatti tra Gratteri e il direttore del quotidiano è stata registrata e ad un post di X è stata affidata la replica del giornale conservatore che ha messo in un angolo il magistrato.

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"Gratteri sostiene di non aver detto 'faremo i conti col Foglio'. Ascoltate l'audio. Un procuratore che non risponde di nulla, nemmeno di ciò che dice": una replica dura, efficace e assolutamente incontrovertibile. Fallito quindi il tentativo di Gratteri di sotterrare l’ennesimo scivolone dopo – solo per citare i più famosi – l’intervista fasulla a Giovanni Falcone e Sal da Vinci sostenitore del No.