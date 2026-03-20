Quarto Grado, dal pc di Chiara la verità su Garlasco? "Accessi ai video intimi"

Luigi Frasca 20 marzo 2026 a

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Nuovi elementi sul delitto di Garlasco possono arrivare dall'analisi del computer di Chiara Poggi? Se ne parla a Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. In base a quanto riportato nella puntata di venerdì 20 marzo il dottor Alessandro Borra, consulente della difesa di Alberto Stasi, "ci sarebbero tracce di accesso ai video intimi di Chiara e Alberto". Il consulente sta studiando il numero di accessi e le date. La consulenza sarà depositata alla Procura di Pavia entro due settimane.

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Borra sta lavorando sul pc di Chiara Poggi e a proposito dei video intimi "ha detto che ci sarebbero tracce di accessi a quei file, però non ha né confermato né smentito al momento le date che sono circolate in queste ore, tra maggio e agosto", spiega l'inviato del programma. Tra le ipotesi possibili nell'ambito di moventi alternativi c'è quella che qualcuno possa aver visto quei video, al di fuori della coppia. Quando ci sono stati questi accessi? "La prima data è del 5 maggio che è un sabato. Chiara crea il file albert.zip con all'interno i video intimi. Poi abbiamo il 2 giugno che è un giorno festivo e quindi presumiamo che sia Chiara e che Marco potevano essere in casa", viene spiegato nella trasmissione.

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E ancora: "C'è il 18 giugno che è un lunedì, non abbiamo un orario, sappiamo che Chiara è al lavoro, la fascia oraria è dalle 8.30 alle 17.30, dobbiamo anche considerare i tempi e gli spostamenti da e per Garlasco. E invece Marco è a casa a preparare la maturità", è la ricostruzione offerta. "E poi abbiamo l'ultima data, quella del 10 agosto, l'ultimo accesso di Chiara sul proprio pc. È sola in casa perché in quel momento Marco è già in vacanza in Trentino con i genitori". Come e in che misura questi dati, se confermati, possono portare nuovi elementi di indagine nell'inchiesta che vede al centro Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso, mentre Stasi sta scontando una condanna definitiva per l'omicidio di Chiara? Ne sapremo di più quando la consulemza di Borra sarà depositata.