Portaerei francese tradita da app: posizione rivelata nel Mediterraneo

20 marzo 2026 a

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Sarebbe bastata una semplice applicazione del cellulare a tradire la posizione della flotta francese. Grazie alla localizzazione attivata dall'app del telefono di un marinaio, è stato possibile rintracciare la posizione in tempo reale della portaerei Charles del Gaulle, gioiello della "force de frappe" che, secondo il quotidiano Le Monde, si trova nel Mediterraneo Orientale. Il giornale, che ha consultato il profilo pubblico del marinaio, ha riscontrato che questo abbia effettuato il login nell'applicazione di fitness "Strava" lo scorso 13 marzo, emettendo così un segnale che avrebbe permesso di rintracciare la sua posizione a nord-ovest di Cipro e a cento chilometri dalla costa turca.

La presenza nella regione del gruppo d'attacco delle portaerei francesi, composto da almeno tre fregate e una cisterna oltre alla portaerei, "non è un segreto", scrive Le Monde, ma lo Stato maggiore delle Forze armate ha dichiarato: "Il caso, se confermato, non è conforme alle consegne in vigore. Il comando prenderà misure conseguenti".