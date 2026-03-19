Viterbo, treno contro un pullman di studenti: paura a Soriano nel Cimino

19 marzo 2026 a

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Scontro tra un autobus e un treno nel Comune di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo. È successo intorno alle 7:30 di questa mattina, quando per cause ancora in fase di accertamento si è verificato l'incidente tra i due mezzi, entrambi Cotral, nei pressi di un passaggio a livello incustodito in località La Fornacchia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e gli operatori sanitari. Secondo quanto si apprende, a causa dell'impatto sono rimaste lievemente ferite alcune persone. Sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura di Viterbo, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Lievemente feriti la conducente del convoglio ferroviario e alcuni studenti a bordo del bus.