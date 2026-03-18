Incendio alla Biennale: fiamme sul tetto del Padiglione Serbia: nessun danno

18 marzo 2026 a

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Poco prima delle ore 10, un incendio è divampato nel tetto del Padiglione Serbia della Biennale di Venezia, da dove è fuoriuscita una grande colonna di fumo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco. La sede dell'esposizione artistica è stata messa sotto controllo grazie al rapido intervento degli operatori del 115, ma le fiamme hanno continuato ad alimentarsi anche dopo i primi interventi di spegnimento a causa delle forti raffiche di vento che stanno soffiando in laguna da martedì notte. Dai primi accertamenti dovrebbe aver preso fuoco la copertura all'esterno, senza però coinvolgere nessuno e senza provocare danni agli arredi, all'esposizione o alle altre strutture circostanti.