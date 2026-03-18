Ancona capitale italiana della cultura 2028: l'annuncio di Giuli
La Capitale italiana della Cultura 2028 è Ancona. L'ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al Collegio romano. Le dieci finaliste erano Anagni (Frosinone), Ancona, Catania, Colle di Val d'Elsa (Siena), Forlì assieme a Cesena, Gravina di Puglia (Bari), Massa, Mirabella Eclano (Avellino), Sarzana (Spezia) e Tarquinia (Viterbo)..
Video su questo argomento Andrea Regina
Lo Stato acquista un capolavoro del Caravaggio per 30 milioni. Dove sarà esposto | GUARDA
Video su questo argomento
Andrea Regina
Alla vincitrice sarà assegnato un contributo di 1 milione di euro per attuare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura. Ancona è stata scelta all'unanimità dalla Commissione presieduta da Davide Desario per il suo dossier "eccellente".