Ancona capitale italiana della cultura 2028: l'annuncio di Giuli

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18 marzo 2026 a

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La Capitale italiana della Cultura 2028 è Ancona. L'ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al Collegio romano. Le dieci finaliste erano Anagni (Frosinone), Ancona, Catania, Colle di Val d'Elsa (Siena), Forlì assieme a Cesena, Gravina di Puglia (Bari), Massa, Mirabella Eclano (Avellino), Sarzana (Spezia) e Tarquinia (Viterbo)..

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Alla vincitrice sarà assegnato un contributo di 1 milione di euro per attuare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura. Ancona è stata scelta all'unanimità dalla Commissione presieduta da Davide Desario per il suo dossier "eccellente".